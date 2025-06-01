РЖД обновили график движения поездов из-за ЧП в Брянской области

В результате обрушения моста в Брянской области для перевозки пассажиров поезда N86 Климов - Москва назначен резервный состав N902 Брянск - Москва. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

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"Он проследует по маршруту и с остановками поезда N86 Климов - Москва", - говорится в публикации.

Поезд N489 Анапа - Минск отправлением из Анапы проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня, отметили в РЖД. Поезд N85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом, уточнили в компании. Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.

По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль "улетели под строение". Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 35 человек, в том числе трое детей. По оперативным данным, семь человек не выжили. Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.