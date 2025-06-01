В России предложили отменить ОГЭ

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" предложили министру просвещения Сергею Кравцову отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. С соответствующей инициативой выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об сообщает агентство РИА Новости.

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В обращении парламентарии предлагают вернуться к традиционной форме аттестации в виде письменных и устных экзаменов, которые будут проводиться непосредственно школами. По мнению авторов инициативы, это снизит психологическую нагрузку на учащихся, повысит ответственность педагогов за оценку знаний и сократит бюджетные расходы на организацию масштабного тестирования.

Миронов подчеркнул, что подготовка к ОГЭ сводится к механическому заучиванию типовых заданий в ущерб полноценному образовательному процессу. Политик также отметил, что существующая система вынуждает семьи прибегать к услугам репетиторов.

Ранее в ГД предложили изменить систему расчета КБМ для водителей.