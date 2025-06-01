Россиян со счетами за границей предупредили о наказании

До 2 июня налоговые резиденты России обязаны отчитаться о своих счетах, открытых в зарубежных банках. Необходимо предоставить отчеты за 2024 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС). Обычно отчеты сдают ежегодно до 1 июня. Но в этом году дата выпадает на выходной, так что предельный срок представления сведений переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 2 июня.

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Отчет можно подать в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС через оператора электронного документооборота, а также на бумаге лично, через представителя по доверенности, либо заказным почтовым отправлением. Если этого не сделать, то придется заплатить штраф в три тысячи рублей, а за повторное нарушение — уже 20 тысяч.

От отчетности освобождаются лица, счета которых открыты в банках стран, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией, либо если операции по счету за отчетный период не превышают эквивалента 600 тысяч рублей в местной валюте.

По последним данным ФНС, налоговой известно о 539 тысячах российских резидентов, у них открыто 1,8 миллиона счетов в иностранных банках.