В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с лихорадкой чикунгунья

В России не зарегистрированы заболевания лихорадкой чикунгунья. Эпидемические риски анализируются на пунктах пропуска чрез госграницу, в стране ведется постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство сообщило, что в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекций. Лихорадку чикунгунья переносят комары видов Aedes albopictus и Aedes aegypti, их количество сейчас «не представляет эпидемиологической опасности».

«В Российской Федерации случаи завоза лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии имеются отечественные тест-системы для оперативной диагностики заболевания. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что заболевание протекает без серьёзных последствий, но иногда возможны тяжёлые формы. Среди симптомов внезапная лихорадка, сильные суставные, мышечные и головные боли, а также тошнота, усталость и сыпь.

По данным на 2025 год, к странам с высоким риском заражения относят Шри-Ланку, Маврикий, о. Реюньон, Майотту, Сомали, Бразилию, Колумбию, Индию, Пакистан, Мексику, Нигерию, Филиппины и Таиланд.

Роспотребнадзор рекомендует туристам использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окна и двери и избегать экскурсий в болотистые районы.

Если после возвращения вы почувствовали недомогание, головную боль, наблюдаются высокая температура, сыпь и боли в суставах, необходимо обратиться к врачу и сообщить о заграничных поездках.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что россиянка заразилась лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке.