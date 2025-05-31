В России допустили арест имущества певицы Максаковой*

На имущество певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) могут наложить арест за неуплату налоговой задолженности. Такое развитие событий в беседе с «Аргументами и фактами» допустил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как полагает собеседник издания, найти средства на оплату долгов для Максаковой не составляет труда: в России у нее остается немало родственников, а погасить задолженность она может онлайн либо через представителя. Если же добровольно оплатить налоги звезда откажется, по закону начнется стандартная процедура взыскания. Сначала госслужбы изучат банковские счета Максаковой, затем проверят наличие у нее имущества на территории России.

«В течение шести месяцев — это срок исполнения требований — если она не погасит долг добровольно, и если на счетах отрицательное сальдо, то есть нет денег, взыскание будет обращено на имущество: квартиры, садовый участок, гараж, дом, — что имеется», — пояснил Соловьев.

В случае если зарегистрированных активов в России у певицы не осталось, ей грозит ответственность за неисполнение судебного решения. Правда, привлечь к ней Максакову будет сложно, отмечает юрист. Прежде госорганы могут запустить международно-правовые процедуры через налоговые службы той страны, где она проживает. Данный процесс потребует взаимодействия прокуратур и соглашений. «Мы понимаем политическую подоплеку этого дела — Максакова, насколько известно, сейчас находится на Украине», — подчеркнул Соловьев.