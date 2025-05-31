Православные верующие отмечают удивительное совпадение предсказаний преподобного Серафима Саровского с событиями, происходящими в России. Как сообщает ИА "Кулик", многие пророчества святого, включая падение монархии, революционные потрясения и гонения на церковь, уже сбылись в XX веке.

© Московский Комсомолец

Особое внимание верующие уделяют словам старца о будущем возрождении и укреплении России.

"Когда пройдут трудные времена, Россия возвысится над всем сущим", - предрекал святой.

Сегодня эти слова воспринимаются как указание на современные геополитические процессы, когда страна, несмотря на внешнее давление, продолжает отстаивать свои позиции.

Издание "Кулик" подчеркивает, что, согласно пророчествам, Россия должна стать "оплотом праведности" и центром притяжения для всех, кто стремится к духовным ценностям. В настоящее время многие верующие видят в укреплении традиционных ценностей и роли православия исполнение этих предсказаний.