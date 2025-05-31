Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова

Заслуженная артистка России актриса Московского Губернского театра (МГТ) Татьяна Рудова умерла 30 мая в возрасте 84 лет. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

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"В нашей театральной семье большая потеря - вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса МГТ заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова. Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Нам будет вас очень не хватать, Татьяна Кузьминична", - поделилась она.

Собеседница агентства уточнила, что церемония прощания с Рудовой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. О времени прощания театр сообщит дополнительно.

Татьяна Рудова окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1964 году. С 1970 года работала в Московском областном драматическом театре им. А. Н. Островского, далее - в Московском областном драматическом Камерном театре. Состояла в труппе МГТ с момента его основания в 2013 году.