Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил в интервью РИА Новости, что в будущем видит Украину такой, какой она была во времена СССР.

Председатель Попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — заявил он.

По словам Степашина, после распада Советского Союза с Украиной произошла «катастрофа и беда». При этом президент Российского книжного союза не исключил, что страна сохранит свой суверенитет. Он добавил, что российская сторона не собирается завоевывать всю территорию страны, такой задачи не было.

В своей речи Степашин сослался на слова президента России Владимира Путина, который говорил, что на Украине не должно быть «никакого нацизма, никакого НАТО» и данную мысль нужно донести до всех так, чтобы «нас услышали».

До этого американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Украина может потерять Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. По его словам, если боевые действия будут продолжаться, то украинская сторона потеряет еще больше территорий.