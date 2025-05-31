Глава Рособрнадзора высказался об альтернативе ЕГЭ

Рособрнадзор на данный момент не получил ни одного предложения с моделью, способной заменить такой институт, как ЕГЭ, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне Госдума РФ отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Его предлагали заменить экзаменами по школьным предметам.

«Чтобы отменить, надо предложить что-то взамен. Взамен модели за этот текущий год новой модели предложено не было», — отметил Музаев.

Ранее глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что доработанный законопроект об отмене единого экзамена могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании.

Выпускники в РФ в этом году стали чаще выбирать профильную математику для сдачи на ЕГЭ

По его словам, «ЕГЭ как термин уже раздражает людей».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, в свою очередь, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он пояснил, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».