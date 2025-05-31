Глава Рособрнадзора Музаев: альтернативы у ЕГЭ пока нет

Илья Родин

Рособрнадзор на данный момент не получил ни одного предложения с моделью, способной заменить такой институт, как ЕГЭ, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Глава Рособрнадзора высказался об альтернативе ЕГЭ
© РИА Новости

Накануне Госдума РФ отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Его предлагали заменить экзаменами по школьным предметам.

«Чтобы отменить, надо предложить что-то взамен. Взамен модели за этот текущий год новой модели предложено не было», — отметил Музаев.

Ранее глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что доработанный законопроект об отмене единого экзамена могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании.

Выпускники в РФ в этом году стали чаще выбирать профильную математику для сдачи на ЕГЭ

По его словам, «ЕГЭ как термин уже раздражает людей».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, в свою очередь, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он пояснил, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

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