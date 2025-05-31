Стало известно о состоянии тяжело раненого в Байкальске школьника

Мальчик, который был тяжело ранен в СНТ в Байкальске, пришел в себя, рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 28 мая в садовом товариществе в Байкальске. Подросток, рассерженный отказом девушки, устроил резню на вечеринке по случаю дня рождения. Погибли пять человек, в том числе, и нападавший, ранения получили четыре школьника.

Омбудсмен пояснила, что посетила несовершеннолетних, которых госпитализировали в Иркутскую областную клиническую больницу из Байкальска после нападения.

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По ее словам, детей разместили в отдельных палатах, им оказывают необходимую медицинскую помощь. С каждым ребенком работают психологи, психотерапевты и психиатры.

Ранее сообщалось, что медики поместили в искусственную кому школьника, получившего ранение в легкое в байкальской резне.