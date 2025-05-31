В Госдуме прокомментировали отказ Минюста РФ признавать Пугачеву иноагентом

Министерство юстиции России отказалось признавать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом из-за ее связей с чиновниками. Такое предположение высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, певица всегда себя «хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих». Парламентарий отметил, что Минюст якобы не нашел в действиях и высказываниях Пугачевой оснований для включения в список, а с другой — за артистку могли замолвить слово влиятельные люди.

Милонов также допустил, что Пугачева может вернуться в Россию и попытаться возобновить в стране свои выступления. При этом депутат добавил, что, несмотря на негативное отношение к «предателям», общество России нередко проявляет снисходительность и может принять певицу обратно.

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После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

29 мая Минюст РФ сообщил, что оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.