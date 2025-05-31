Нумеролог рассказал, что ждет Россию до конца 2025 года

Известный нумеролог Руслан Рашоев представил прогноз на 2025 год. Он предрек масштабные геополитические изменения, возможные катастрофы и даже контакт с внеземными цивилизациями.

«В геополитике он предсказывает ослабление Запада, раскол НАТО, финансовые кризисы в Европе и даже возможное «раздвоение Германии». Все это, по мнению нумеролога, открывает возможности для России стать точкой опоры в нестабильном мире», – пишет портал «Городские легенды» на платформе Дзен.

Рашоев использует подход, сочетающий географические координаты, последовательность Фибоначчи и сакральную нумерологию. По его словам, ключевые события можно вычислить, анализируя широту и долготу местности. Например, число 22, полученное при расчетах эпицентра землетрясения в Турции, он считает символом как перерождения, так и разрушения.

Согласно вычислениям нумеролога, 2025 год станет переломным для России. Страна, преодолев сложный период, вступит в фазу экономического роста и укрепления суверенитета. Одновременно прогнозируется ослабление Запада: возможны раскол НАТО, финансовые кризисы в Европе и даже «раздвоение Германии».

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Рашоев также не исключает покушения на президента США Дональда Трампа в 2025 году, однако считает, что он сможет стабилизировать ситуацию в стране. Его «рациональный подход» может стать спасением для Штатов в условиях грядущих потрясений.

Более того, нумеролог предрекает, что одним из самых неожиданных событий, что он увидел, является прилет НЛО уже в 2027 году. Нумеролог указывает на северо-восточные регионы России как на вероятные зоны контакта.

Рашоев советует обращать внимание на даты, содержащие числа 22 и 6, проявлять осторожность в мае и июле, а также быть открытыми к переменам.

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