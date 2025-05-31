Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов на "Госуслугах"

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами на портале "Госуслуги". По данным ведомства, злоумышленники стали использовать более изощренный метод: они рассылают пользователям фальшивые уведомления от имени технической поддержки, в которых сообщают о "взломе" учетной записи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

© Московский Комсомолец

В письмах содержится просьба срочно позвонить в поддержку, но указан поддельный номер телефона. Когда человек набирает его, он попадает к мошенникам, которые под видом сотрудников сервиса выманивают конфиденциальные данные.

Мошенники получают доступ к "Госуслугам" через демонстрацию экрана на смартфоне

"Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников", - рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с МО РФ, пытаясь избежать уголовной ответственности.