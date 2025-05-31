Хинштейн раскрыл данные о пропавших жителях Курской области после вторжения ВСУ

В Курской области удалось установить местонахождение 1290 человек, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация.

Однако судьба 576 человек остается неизвестной. Хинштейн подчеркнул, что эти цифры являются результатом анализа данных из различных официальных источников и ведомств. Он также отметил, что среди пропавших числятся и дети — в розыске находятся четверо несовершеннолетних.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что с начала мая 92 мирных жителя региона получили ранения из-за атак ВСУ. По словам главы региона, власти продолжают укреплять защиту приграничных территорий. Для этого дополнительно выделено 100 млн рублей на средства радиоэлектронной борьбы.