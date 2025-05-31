В Подмосковье ожидается гроза и +27 градусов

Сегодня, 31 мая, в Москве и Подмосковье ожидается +25..+27 градусов. По данным Гидрометцентра России, при облачной с прояснениями погоде пройду кратковременные дожди. Кроме того, высока вероятность начала грозы с градом.

Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с, при непогоде его порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня приблизится к 744 мм ртутного столба, что чуть ниже региональной нормы.

Ночью столбики термометров столичного региона покажут +11..+13 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное, местами продолжится дождь. Днем в воскресенье ожидается +21..+23 градуса и осадки. По предварительным прогнозам, следующая рабочая пятидневка окажется пасмурной и прохладной.