Звук развернет сцену и снимет желающим клип под любимый трек на Пикнике Афиши х Сбер

Звук в этом году снова разделит эмоции от легендарного Пикника Афиши х Сбер с его гостями. Музыкальный сервис откроет собственную сцену, лаунж с кастомизацией вещей, чтобы окружить всех фирменным «пикниковским» вайбом. А погрузиться вместе в атмосферу свободы и творчества поможет видеозона Звука, где каждый желающий сможет снять собственный клип.

© Пресс-служба

21 июня фестиваль Пикник Афиши х Сбер возвращается в столичное Коломенское, а 9 августа – на петербургский Елагин остров, чтобы снова собрать тех, кто ценит музыку и интересуется культурными трендами. Как и в прошлом году, музыкальный сервис Звук станет проводником ритма Пикника и развернет в обоих городах именную сцену. В ее лайнапе — молодые артисты, предлагающие свой взгляд на ключевые современные жанры: от танцевальной электроники до рэпа.

В их числе Mnogoznaal — самобытный рэпер, чьи атмосферные треки находят отклик у тысяч поклонников. На сцене Звука Mnogoznaal выступит вместе с группой KASHA и представит особую программу. Под открытое небо Коломенского также выйдет Петар Мартич — экс-участник и основатель важных для российского инди групп Прыгай Киска, Пасош и ОЗЁРА, а также – их бывшая участница Лиза Громова. Московский лайнап дополнят: свежий R’n’B-голос российской сцены Rozalia, звезда вирусных хитов Kill Eva, продюсер/артист SP4K и уфимское хаус-трио ЛАУД. Именно у сцены Звука в Коломенском можно будет почувствовать энергетику знакового воссоединения DOPECLVB. Его участники – Thomas Mraz, Basic Boy, Glebasta Spal – вернутся к совместным выступлениям спустя 8 лет. Хедлайнером сцены станет GONE.Fludd — рэп-исполнитель, который годами показывает новые грани в музыке.

© Пресс-служба

На живописном Елагином острове, как и в Москве, Звук представит Mnogoznaal и ЛАУД. Также впервые за пару лет в Санкт-Петербурге выступит хип-хоп исполнитель Markul, мастер глубоких меланхолических текстов. Дополнит питерский лайнап Звука проект московского музыканта Тимофея Якимова тима ищет свет.

Перевести дух от впечатлений и восстановить ресурс можно будет в лаунж-зоне Звука с гигантскими надувными фигурами и удобными пуфами для отдыха. Каждый гость пространства получит бесплатную подписку на музыкальный сервис. Она предоставляется на 90 дней без привязки к банковской карте. Детей будут ждать огромные колоритные фигуры Звуша – маскота раздела Звук Дети, с которым получатся яркие фотографии.

Всем желающим команда Звука снимет собственный видеоклип под любимый трек, для этого ищите брендированную инсталляцию, в которой можно будет создать декорации под настроение.

Обязательно приносите в зону Звука вещи для кастомизации, каждому желающему нанесут на них яркие принты. Если с собой не найдется ничего подходящего, то за подписку на сервис можно получить бандану и создать на ней собственный дизайн.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на официальном сайте.