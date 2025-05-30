В Ленобласти обнаружили свалку размером с многоэтажный дом

Незаконная свалка размером с многоэтажный дом обнаружена в среди бывших садоводческих участков в Койрово в Ленинградской области.

Объем отходов предстоит выяснить, сообщила пресс-служба комитета государственного экологического надзора региона.

"Инспекторы комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, совместно с полицией и УЭБиПК ГУ МВД, провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена масштабная афера по обращению с отходами. На участке, где под прикрытием лицензионной деятельности развернулась свалка высотой с многоэтажный дом, инспекторы не оставили шансов нарушителям природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

Лицензия компании действовала только на транспортирование отходов, на обращение с ними не было ни одного документа. В результате инспекторы при поддержке правоохранительных органов изъяли четыре единицы спецтехники нарушителей и возбудили дело об административном правонарушении в отношении собственника территории по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ за отсутствие мер по охране земли.