В Ленобласти обнаружили свалку размером с многоэтажный дом
Незаконная свалка размером с многоэтажный дом обнаружена в среди бывших садоводческих участков в Койрово в Ленинградской области.
Объем отходов предстоит выяснить, сообщила пресс-служба комитета государственного экологического надзора региона.
"Инспекторы комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, совместно с полицией и УЭБиПК ГУ МВД, провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена масштабная афера по обращению с отходами. На участке, где под прикрытием лицензионной деятельности развернулась свалка высотой с многоэтажный дом, инспекторы не оставили шансов нарушителям природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.
Лицензия компании действовала только на транспортирование отходов, на обращение с ними не было ни одного документа. В результате инспекторы при поддержке правоохранительных органов изъяли четыре единицы спецтехники нарушителей и возбудили дело об административном правонарушении в отношении собственника территории по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ за отсутствие мер по охране земли.
"Примечательно, что все участки в бывшем огородничестве связаны между собой, и "вывоз" отходов с якобы лицензированной свалки осуществляется по маршруту к соседним участкам под покровом ночи. Там, где должны расти овощи и фрукты, под видом земельных работ захораниваются тонны мусора, что является грубым нарушением экологических норм и уже находится в работе инспекторского состава и правового отдела комитета", - добавили в комитете.