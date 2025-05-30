Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный под Донецком, был почти полностью разрушен во время артобстрелов. Однако усыпальница старца Зосимы (Сокура) уцелела. По словам местных монахов, это — чудо. Вместе с тем они вспомнили и точность пророчеств старца о текущих событиях.

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Монахи утверждают, провидец еще 90-е годы предсказывал, что «бесы придут с Киева», «будет поругана Киево-Печерская лавра», а «монахи будут молиться в подвалах». Отец Феофан, который в дни боев побывал в украинском плену рассказал, что еще в 2000 году старец предупреждал его о пытках. При этом и сам Зосима в советские годы подвергался репрессиям, от побоев у него отказали почки.

Сейчас монастырь восстанавливается, несмотря на пробитые снарядами стены, срубленные кресты, минные поля вокруг и неразорвавшиеся боеголовки, которые еще остались на территории святыни. Местные монахи верят, что виновники конфликта понесут суровое наказание «от русского медведя», как и предсказывал Зосима.

— И еще будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины. Будьте с Русской православной церковью, потому что во всех других сплошное беснование будет и не будет там Духа Святого. Смотрите, времена преопасные, не соблазнитесь! — приводит слова пророка «KP.ru».

До этого также стало известно, что Иона Одесский отмечал необходимость проведения Москвой крестного хода для победы и защиты русских воинов. По его словам, это поможет спасти страну. Старец также призвал россиян молиться и искренне веровать в Господа.