Продюсер: актер Ефремов может повысить сумму гонорара в 3 раза

Актеру Михаилу Ефремову, который согласился сыграть роль в новом фильме, понадобились деньги, заявил продюсер Сергей Дворцов в интервью aif.ru.

«Скорее всего, ему понадобились деньги. Да и все-таки он актер, творческую жилку никуда не спрячешь. Нужно возобновлять желание сниматься в кино. Думаю, он сыграет провокационного или, наоборот, положительного персонажа», — рассказал он aif.ru.

По словам Дворцова, Ефремов после съемок может повысить сумму гонорара в 3-4 раза. Продюсер предположил, что в семье актера не хватает денег: жена не зарабатывает много. Кроме того, необходимо обеспечивать несовершеннолетнего сына.

До этого стало известно, что Ефремов сыграет главную роль в фильме после выхода из колонии. Он подписал контракт на 13 млн рублей. Съемки начнутся в августе 2025 года в Беларуси.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.