В Москве 25 июня пройдет ежегодная технологическая конференция Сбера GigaConf

В Москве 25 июня состоится ежегодная технологическая конференция Сбера GigaConf, сообщает пресс-служба банка.

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В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн, участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте организаторов

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, GenAI-технологии стали уже обязательным инструментом для бизнеса и разработчиков. По его словам, компании массово развивают AI-подразделения, перестраивают процессы и получают реальные бизнес-результаты.

«Бизнес, который откладывает внедрение GenAI, рискует серьезно отстать от конкурентов. На GigaConf мы расскажем, как использовать технологии искусственного интеллекта для получения максимальной эффективности, удивим вас хардовыми треками и интересными спикерами. Этот день пройдет в стиле Giga», — сказал он.

В банке уточнили, что конференция станет площадкой для обсуждения трендов в области искусственного интеллекта (AI) и практического применения генеративного ИИ (GenAI). Более 50 экспертов представят доклады и разберут реальные кейсы внедрения GenAI в разработку программного обеспечения.

Ключевыми темами конференции станут: практическое применение GenAI: от пилотных проектов до готовых решений; инструменты нового поколения: AI-ассистенты, IDE с AI, системы анализа кода; роль GenAI в DevOps и CI/CD: автоматизация процессов и контроль качества; разработка моделей GenAI: выбор архитектуры и тонкая настройка под задачи.

В Сбере уточнили, что для желающих выступить с докладом объявлен открытый Call For Papers. Заявки принимаются до 4 июня через сайт конференции.