Вассерман отреагировал на предложение ввести в России «дни трезвости»

Это опасное предложение. Конечно, пьянство причиняет немалый ущерб, но чаще всего пьянство – это не самостоятельная болезнь, а следствие иных проблем. А попытки решить следствие, не разобравшись в причинах, практически всегда опасны. В данном случае желание действовать активно не убавляется, даже когда мы знаем о катастрофически отрицательных последствиях таких действий. В мире было накоплено достаточно опыта по части принуждения к трезвости. И все это так или иначе заканчивалось крайне разрушительно. Скажем, в Соединенных Штатах в 1920 году ввели «сухой закон», то есть запрет на потребление алкоголя. В итоге этот запрет пришлось отменять уже 1933 году. При этом за время действия «сухого закона» в стране выросло потребление алкоголя, ибо многие из тех, кто раньше не стремился к его потреблению, после введения закона стали думать, что упускают возможность выпить. Кроме того, этот закон породил мощную структуру организованной преступности, которая после отмены «сухого закона» занялась еще более опасными делами.

Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы