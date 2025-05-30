В России число иноагентов превысило тысячу

В России количество когда-либо признанных иностранными агентами, как следует из соответствующей базы министерства юстиции РФ, перевалило за тысячу, при этом ряд граждан и организаций исключены из реестра.

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Реестр иноагентов по состоянию на 23 мая насчитывал 997 позиций. В него внесены как физлица, так и организации, в том числе СМИ. Вместе с тем по различным причинам ряд из них исключены из списка.

Сегодня реестр пополнился на 6 человек и одну организацию. Таким образом, количество когда-либо признанных иностранными агентами в РФ перевалило за 1 тысячу (1004).

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для указанной категории граждан и юридических лиц, а также ответственность за нарушение. Иноагентом может стать человек либо юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием.