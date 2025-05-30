Скончался легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

Легендарный советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич ушел из жизни в возрасте 97 лет.

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Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

— Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Геннадия Владимировича, — передает официальный Telegram-канал белорусского военного ведомства.

Геннадий Юшкевич в 14 лет вступил в ряды партизанской диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а спустя два года присоединился к знаменитой разведывательной группе «Джек» 3-го Белорусского фронта, которая занималась подрывной деятельностью в тылу армии нацистских захватчиков. Кроме того, ветеран также был участником боев за Восточную Пруссию.

Разведчик был удостоен орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Славы 3-й степени. Уже в 2010 году его зачислили в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады Сил специального назначения. Ветеран активно занимался воспитанием патриотизма среди молодежи, принимал участие в разнообразных мероприятий, неоднократно подчеркивая свою любовь к Родине.