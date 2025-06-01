В Финляндии завершилось предварительное расследование в отношении танкера Eagle S

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко напомнила, что срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иващенко призвала сохранять квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше на случай суда. Документ также позволит подтвердить, что гражданин проживал в квартире, арендовал ее и так далее. Кроме того, квитанцию за ЖКУ примут как доказательство алиментных выплат.