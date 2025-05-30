Артемий Лебедев обратился к украинцам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к гражданам Украины, которые верят СМИ своей страны. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что украинское ТВ транслирует неправдивую информацию о военной мощи России.

Лебедев счел недостоверными утверждения о том, что у России заканчивается вооружение, которые публикуют украинские СМИ.

«Я напомню несчастным людям, которые подвержены этой зомбирующей пропаганде, что Россия свои военные арсеналы даже еще не откупоривала», — отметил дизайнер.

Он также заявил, что в случае если Украина нанесет удары по российским военным объектам западным оружием, то Россия ответит так, что «мало не покажется».

«И там это прекрасно знают», — счел блогер.

Ранее Лебедев предложил, как можно изменить мнение украинцев, ругающих Россию. По его словам, таких людей можно приглашать в Москву или другие российские города.