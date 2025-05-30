Симоньян ответила на критику за откровенную одежду перед детьми

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала сюжет о посещении инклюзивного детского спектакля вместе с детьми. Некоторые подписчики журналистки обратили внимание на лосины, в которых была Симоньян. По мнению комментаторов, они были слишком откровенными для такого мероприятия.

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По словам Симоньян, после того, как ее муж Тигран Кеосаян зимой впал в искусственную кому, она с трудом нашла в себе силы снова начать вести социальные сети. Однако вновь вернулась в инфополе, чтобы не быть несправедливой «по отношению к тем, кто молится и переживает за Тиграна».

К своему ответу журналистка прикрепила скриншот, на котором один из подписчиков делает ей замечание по поводу лосин в довольно грубом тоне. Отвечая на комментарий, она призвала людей «удержаться от хамства, от хабальства» и попыток сделать из ее канала «базар». Симоньян также поделилась, что у нее нет сил ни на конфликты, ни на приобретение нового гардероба, поэтому она «носит то, что носила всегда, что любил и любит муж».

— У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно. Поэтому если не можете удержаться, то, пожалуйста, уйдите. Иначе придется уйти мне. Перестать читать, перестать общаться. А это кажется неправильным по отношению к другим подписчикам, которых я не устану снова и снова благодарить за поддержку и молитвы, — говорится в публикации.

Руководитель телеканала RT также призналась, что после клинической смерти супруга она всерьез рассматривала возможность уехать в зону специальной военной операции.

Кеосаян находится в коме уже более четырех месяцев. Симоньян рассказала, что он реагирует на внешние действия, сжимая пальцы и отвечая на слова глазами, моргая.