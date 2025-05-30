Когда закончится магнитная буря: прогноз эксперта

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что сильная магнитная буря, обрушившаяся на Землю вчера, продлится еще не более 24 часов. Об этом ученый рассказал NEWS.ru.

В ночь на 29 мая на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю, близкую к классу G3. Магнитные бури делят на пять классов: G1 (слабая буря), G2 (средняя), G3 (сильная), G4 (очень сильная), G5 (экстремально сильная). Сильные магнитные возмущения могут влиять на работу спутниковых систем, включая GPS, временно снижая точность и надежность навигации.

Эйсмонт объяснил, что продолжительность магнитной бури определяется сгустком плазмы, выброшенным от Солнца. Этот сгусток может «промахнуться» и пролететь мимо Земли, а может оказать воздействие на планету.

«В случае если попадает, то эти бури и возникают. Судя по тому времени, которое буря продолжается, она выше среднего уровня по мощности», - подчеркнул ученый.

По его мнению, буря завершится примерно через сутки. Никаких серьезных последствий от этой магнитной бури не ожидается, заключил Эйсмонт.