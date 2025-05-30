Безопасность и самостоятельность: как родители готовят детей к летним поездкам. Исследование Rambler&Co

Каждый второй оформляет страховку перед лагерем или путешествием

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Недостаточный уровень безопасности и контроля со стороны взрослых — главные страхи родителей, отправляющих детей в лагерь или другие самостоятельные поездки летом. При этом каждый второй россиянин предусмотрительно оформляет страховой полис для ребёнка. Об этом узнали аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование в рамках совместного опроса, проведённого в преддверии дня защиты детей.

Исследование показало, что каждый четвёртый ребёнок (25%) отправится к близким родственникам в деревню или в другой город, а каждый пятый (20%) — в семейное путешествие. В детский лагерь поедут 11% детей, на спортивные сборы — 6%, ещё 4% — в специализированный образовательный лагерь. Остальные 34% ребят будут наслаждаться летними каникулами дома.

Отправляя детей в самостоятельные поездки, 34% респондентов волнуются о достаточном уровне безопасности и контроля в месте их отдыха. Каждый пятый родитель (20%) переживает о травмах во время поездки, 19% волнуются о болезнях или плохом самочувствии своих чад, 18% — что дети попадут в плохую компанию и обзаведутся вредными привычками. Вопросы социализации в новом коллективе и неудачи в поиске друзей пугают 5% респондентов, о возможной потере ребёнком телефона, денег или других ценных вещей задумываются лишь 4% опрошенных.

Однако респонденты выделяют и значимые преимущества таких поездок детей. Главные из них для 34% родителей — это развитие у ребёнка самостоятельности и ответственности. 21% участников опроса отметили новые знакомства и социализацию, столько же — опыт и впечатления, для 17% важно получение новых навыков и знаний, ещё 7% указали на ценность развития лидерских качеств и командную работу.

Для того чтобы защитить своих детей от возможных инцидентов, каждый второй участник опроса (49%) оформляет страховой полис. Более половины из них приобретают специальные полисы для туристов на время поездки, а каждый пятый — страхует детей от травм на время проведения спортивных соревнований.

По данным СберСтрахования, с начала года в компании застраховали 331 тыс. детей по программам защиты от несчастных случаев, спортивных травм, укусов клещей и инцидентов в путешествиях. Это на 36% больше, чем за период январь-май прошлого года.

Большая часть, 92% полисов, оформленных для несовершеннолетних, пришлась на программу спортивной защиты, которая предусматривает компенсацию при травмах, полученных во время занятий спортом, соревнований и в бытовых ситуациях. Полисы для путешественников составили 5% от всех договоров страхования, заключённых для детей, ещё 3% — полисы защиты от несчастных случаев, которые предполагают поддержку в различных непредвиденных обстоятельствах.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 мая 2025 года, охват составил 92 540 интернет-пользователей.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования: