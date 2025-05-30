В России репродуктивное здоровье начнут проверять с шести лет

Профилактические медицинские осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводиться сначала в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Соответствующие нововведения включены в приказ Минздрава, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года, и озвучены в презентации на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.

«Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», - отмечается в презентации.

Также детям из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет и определяться стандартное отклонение массы тела. Также ожидается и введение дополнительного скрининга (тестирования родителей) на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития в возрасте 1,5 лет с осмотром детей, попавших в группу риска, врачом-неврологом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из ключевых для страны. Он отметил сокращение количества женщин в детородном возрасте.

При этом глава государства подчеркнул, что в России уже действует ряд мер поддержки для улучшения демографической ситуации, в том числе и уникальное изобретение - материнский капитал. И призвал руководителей субъектов России начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии.