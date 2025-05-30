Агроном предупредил дачников о нашествии вредителей

Агроном Михаил Воробьев посоветовал россиянам, которые занимаются садоводством, подготовиться к нашествию рапсовых листоедов и других насекомых после теплой зимы и ранней весны. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Абзац».

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Рапсовые листоеды - это жуки-вредители, которые питаются рапсом, подсолнечником, капустой, репой, брюквой и другими крестоцветными растениями. Рапсовые листоеды питаются соками из молодых листьев и цветков растений. Наибольший ущерб они наносят на стадии цветения рапса, так как выедают нежные ткани цветков, что нарушает процесс опыления и снижает урожайность.

«Готовиться дачникам нужно не только к рапсовому листоеду, но и к другим вредителям, поскольку зима была мягкая, весна - ранняя, достаточно насекомых перезимовали и будут атаковать наши сады и огороды», - предупредил Воробьев.

Он добавил, что сейчас особенно активна тля, которая «поедает все и вся». Он рекомендовал садоводам закупиться инсектицидами и напомнил, что существуют биологические препараты, созданные на основе полезных бактерий или грибов.

Воробьев отметил, что дачники и садоводы Центральной России в ближайшее время могут столкнуться с нашествием белянок, паутиновых клещей, крапивниц и некоторых других насекомых, которые представляют опасность для растений.