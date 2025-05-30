В Москве завершилась конференция Tech Week 2025 — обсудили ИИ и бизнес

С 26 по 28 мая в Москве прошла ежегодная конференция TECH WEEK 2025 в традиционном офлайн формате. Конференция собрала 2100 человек, а на Дне обучения 28 мая присутствовало более 120 участников.

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TECH WEEK для многих посетителей уже традиционное место встречи с новыми клиентами и партнерами, а также площадка для поиска инновационных решений для бизнеса.

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Генеральный директор TECH WEEK Елена Алончикова отметила:

«ИИ и цифровая трансформация становятся ключевыми драйверами роста и конкурентоспособности в бизнесе. В условиях меняющегося рынка мы обновляем программу TECH WEEK, чтобы помочь компаниям эффективно внедрять инновационные технологии и находить новые возможности для развития».

На конференции TECH WEEK 2025 была представлена программа, включающая 9 тематических потоков, охватывающих ключевые направления развития технологий для решения бизнес-задач. Главная сцена стала центральной площадкой для обсуждения стратегий сохранения конкурентоспособности, а также будущего науки и технологий.

Центральной темой конференции стал искусственный интеллект, который уже сегодня увеличивает прибыль компаний на 40%. Эта технология становится естественной частью нашей жизни и незаменимым помощником в бизнесе. На мероприятии были представлены решения по внедрению искусственного интеллекта, робототехники и аддитивных технологий в промышленные отрасли, логистику, ритейл и сельское хозяйство.

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В рамках тематических треков также обсуждались инновации в сфере финансовых услуг, современные методы анализа больших данных и их применение в различных сферах, а также подходы к оценке и управлению инвестициями в высокотехнологичные проекты.

TECH WEEK 2025 объединил экспертов и лидеров рынка для обмена опытом и поиска эффективных решений в условиях стремительного технологического развития.

В числе известных спикеров конференции: Гарретт Мартин Джонстон — СЕО и основатель Epiphany, Purpose-As-A-Service; Вэл Джердес — Инвестор, Partner I8GV и The Yellow Door; Алексей Сидорюк — Советник генерального директора по искусственному интеллекту Ассоциации ФинТех, Основатель Ген ИИ; Андрей Комиссаров — Архитектор ИИ решений, Проректор по ИИ Университета Синергия; Джозеф Шуцман — Независимый эксперт по трансформации IT; Мария Церетели — Руководитель группы надежности CRM, Т-банк; Диана Гринис — Директор по работе с персоналом, Руководитель департамента по работе с персоналом ВТБ Лизинг; Александр Нам — Управляющий директор-директор Лаборатории блокчейн, ПАО Сбербанк; Елена Белоброва — Руководитель направления по развитию речевых технологий Yandex Cloud; Денис Кутергин — Сооснователь маркетплейса услуг YouDo; Андрей Кузнецов — Директор лаборатории FusionBrain, Институт искусственного интеллекта AIRI; Сергей Марков — Управляющий директор, Начальник Управления экспериментальных систем машинного обучения Департамента общих сервисов «Салют» Сбера и многие другие.

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Кроме докладов, участники приняли активное участие в нетворкинг-сессиях, консультациях экспертов, мастермайндах и уникальном формате TECH Баня — неформальной площадке для обсуждений и отдыха.

В течение конференции на площадке работала зона интервью, где более 20 топ-менеджеров и основателей компаний делились взглядами на цифровую трансформацию, внедрение ИИ и инновационные сервисы. Среди гостей — Екатерина Пронина — Руководитель департамента CRM HOFF; Михаил Граденко — Директор, Департамент технологий искусственного интеллекта РУСАЛ; Дмитрий Спиридонов — СЕО, НКО Your Payments, Сооснователь CloudPayments; Дмитрий Калаев — Генеральный директор, Акселератор ФРИИ; Илья Емелин — Директор по работе с контентом RUTUBE и другие.

© Пресс-служба

Также в рамках TECH WEEK прошла масштабная выставка, где 60 компаний представили свои решения: от программного обеспечения и облачных сервисов до образовательных программ по подготовке управленцев.

Организатор конференции — Корпорация «Синергия».

Следующий TECH WEEK запланирован на ноябрь 2025 года и обещает стать ещё более масштабным событием для технологического сообщества и бизнеса.