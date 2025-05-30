На Ставрополье открылась международная конференция к юбилею Победы

Международная конференция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и роли кавказских народов в ней, открылась в Ставропольском крае на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). В ней принимают участие представители шести стран, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мероприятие организовано при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках конференции планируется комплексное обсуждение важнейших вопросов, связанных с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Основное внимание будет уделено анализу событий, символов и образов военных лет, а также изучению подвига многонационального советского народа. Основная задача международной конференции - создание единого научного пространства для соотечественников из стран Закавказья, которые разделяют с гражданами России значимость Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в конференции принимают участие более 150 человек из России, Азербайджана, Грузии, Армении, Абхазии, Южной Осетии: преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, политологи, юристы, историки, филологи, представители военно-патриотических и общественных организаций, журналисты.

"Отмечу, что сохранение истории, противодействие ее фальсификации, - главная задача опорного научно-образовательного центра макрорегиона - Северо-Кавказского федерального университета. Так, только за текущий год СКФУ провел около 200 мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности, в которых приняли участие более 70 тыс. представителей студенческой молодежи округа. Уверен, проведение международных мероприятий такого уровня способствует консолидации наших усилий по сохранению исторической памяти", - цитирует пресс-служба ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

По данным пресс-службы, в рамках конференции планируется работа пяти секций.

Конференция "Единое пространство исторической памяти народов Кавказа, победивших нацизм: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." стартовала в СКФУ 30 мая и завершиться 31 мая.