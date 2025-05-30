В Госдуме поддержали идею введения «дней трезвости» в России

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов высказался за идею введения в России «дней трезвости», выразив надежду, что переход детей во взрослую жизнь будет проходить в трезвом виде. Его слова приводит Life.ru.

Ранее общественное объединение «Голос народа» выступило с инициативой о введении «дней трезвости» - 25 мая (Последний звонок), 28 июня (школьные выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). В эти даты предлагается ограничить продажу алкоголя и организовать продвижение идей здорового образа жизни.

По словам депутата Андрея Свинцова, России необходимы не просто отдельные «дни трезвости», но и как можно большее количество дней без алкоголя.

«Начинать можно хотя бы с каких-то праздников, с тех дней, когда наши дети становятся взрослыми. Это, безусловно, последний звонок и несколько других праздников, которые для всех ассоциируются с переходом во взрослую жизнь. И вот этот переход во взрослую жизнь должен быть без алкоголя», - пояснил он.

Парламентарий также отметил, что регионам стоит задуматься о перенимании опыта Вологодской области, чтобы через 10–20 лет Россия перестала ассоциироваться в мире с водкой, балалайкой и медведем, а воспринималась как страна современных технологий.

Напомним, что с 1 марта в Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя в будние дни. Теперь спиртные напитки можно приобрести только в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни алкоголь продается с 08:00 до 23:00. Из-за новых правил в регионе начали закрываться магазины, специализирующиеся на продаже спиртных напитков.

При этом губернатор региона Георгий Филимонов заявил о сокращении количества преступлений, совершенных пьяными людьми. Показатель упал на 31% в сравнении с прошлым годом, отметил он.