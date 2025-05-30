Жильцы пожаловались на разваливающийся дом в Подмосковье

Собственники квартир в жилом комплексе (ЖК) «Парад планет» в подмосковном Королеве пожаловались на грязь, разваливающийся фасад дома и протечки. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

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ЖК был построен около шести лет назад. Жильцы недовольны работой управляющей компании (УК), сотрудники которой не поддерживают чистоту в доме и не ремонтируют поломки должным образом. В подъезде лежат осколки, а плиты на фасаде регулярно скалываются. Помимо этого, собственники жалуются на большое количество дождевой воды, которая собирается на крыше и затем проникает в квартиры.

Жильцы неоднократно обращались в УК с просьбой решить проблемы, однако это не принесло результатов.

Ранее жители одного из домов в Белгороде пожаловались на регулярные фекальные потопы во дворе. При этом найти ответственных за коммунальные аварии не удается.