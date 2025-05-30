В Госдуме рассказали о жутких условиях содержания россиян в украинском плену

Некоторые российские мирные жители, оказавшись в украинском плену, умирали там из-за неоказания медицинской помощи. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время поездки в Курскую область, пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Депутат рассказала, что часть освобожденных россиян сейчас проходят лечение в больницах.

«Особое внимание, конечно, сегодня уделила разговору с пленными. Страшные факты нахождения в плену сложно пересказать: погибали из-за неоказанной медицинской помощи и, скажем так, жестокого обращения», — сказала она.

Кузнецова заявила, что в данный момент идет фиксация и расследования преступлений украинских военных против мирных граждан России.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Из украинского плена на родину вернулись 880 бойцов Вооруженных сил России и 120 мирных граждан. Украина получила взамен ровно столько же людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».