Выплату для детей без вести пропавших военных продлили
Выплата для детей без вести пропавших российских военных продлена на весь период безвестного отсутствия. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте официальных правовых актов 30 мая.
Ранее выплаты производились в течение шести месяцев.
« … слова «не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)» заменить словами «за период безвестного отсутствия»», — говорится в указе.
Изменения вносятся в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 года «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».
Как писала «Парламентская газета», детям-сиротам из приграничных регионов хотят давать жилье в числе первых. Такое же приоритетное право планируют предоставить и сиротам из новых регионов. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.