В Госдуме возмутились из-за Лабубу

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая возмутилась из-за игрушек Лабубу. На эту тему она поговорила с РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам Буцкой, упомянутые куклы в России продаются с нарушениями: на них нет ни единого слова на русском, а также отсутствует необходимая маркировка.

Ранее в мае сообщалось, что россияне потратили миллионы на Лабубу.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики