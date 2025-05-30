В бывших прифронтовых районах Донецка восстановят почти 2,2 тыс. домов

Почти 2,2 тыс. многоквартирных домов и более 240 соцобъектов предстоит восстановить в четырех районах Донецка, которые ранее были прифронтовыми, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

"В ходе встречи сообщил министру о планах восстановления жилищной и социальной инфраструктуры в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в которых приступить к масштабным работам ранее не позволяла обстановка. Здесь предстоит восстановить 2 191 многоквартирный дом и более 240 социальных объектов", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе наращивают темпы восстановления, сейчас работы охватили более 15,8 тыс. жилых и социальных объектов. Наряду с восстановлением ведется новое строительство жилья.