Тысячи сайгаков мигрировали из Казахстана в Саратовскую область

Тысячи сайгаков оказались на территории Саратовской области, прибыв из Казахстана. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Бусаргин отметил, что ему удалось обсудить с профильным зампредом «ситуацию с миграцией» животных. По его словам, все службы и специалисты находятся в приграничных районах на местах, ведут соответствующий мониторинг и принимают все необходимые меры.

Глава региона также акцентировал внимание на том, что перед Министерством сельского хозяйства и финансовым блоком правительства стоит задача в кратчайшие сроки оценить потери, которые могут понести местные фермеры из-за присутствия сайгаков. Для минимизации возможных негативных последствий власти намерены разработать дополнительные меры поддержки для сельскохозяйственных производителей.

В текущем месяце правительство РФ обновило список животных, которых нельзя содержать дома. В новом перечне содержится около 121 вида, среди которых есть змеи, такие как кобры и питоны, некоторые черепахи, хищники и большие кошки. Также в список включены паукообразные, например, каракурты, черные вдовы и другие, и некоторые птицы.