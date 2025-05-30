Умер историк Алексей Лидов

Историк и академик Российской академии художеств (РАХ) Алексей Лидов скончался в возрасте 66 лет.

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Об этом сообщил в своём Telegram-канале российский литературовед, историк культуры Николай Подосокорский.

«На 67-м году жизни умер Алексей Михайлович Лидов, российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, кандидат искусствоведения, академик РАХ (2012)», — говорится в сообщении.

Алексей Лидов был кандидатом искусствоведения, теоретиком искусства, религиоведом и академиком Российской академии художеств. С 2010 по 2025 год он возглавлял отдел культуры древности Института мировой культуры МГУ. В разное время читал лекции и участвовал в научных программах в университетах Принстона, Гарварда, Оксфорда, Кембриджа, Токио, Парижа и других.

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