В России хотят установить несколько «дней трезвости»

Общественное объединение «Голос народа» направило обращение в Министерство здравоохранения и Государственную думу с инициативой о введении «дней трезвости». Предлагается рассмотреть возможность ограничения продажи алкогольной продукции в следующие даты: 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (школьные выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости), передает Life.

В основе этой идеи лежит опыт Белоруссии, где подобные меры уже применяются в некоторых областях. В тексте обращения отмечается, что введение «дней трезвости» будет способствовать продвижению здорового образа жизни, предотвращению алкоголизма, особенно среди молодого поколения, а также уменьшению негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Компания выступает с инициативой не только ограничить продажу алкогольной продукции на определенный период времени, но и организовать в эти дни специальные мероприятия. Среди них — встречи с медицинскими специалистами, образовательные программы о вреде алкоголя и продвижение идей здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области, где была сокращена продажа алкоголя, наблюдается снижение смертности. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, ограничение потребления спиртного может принести «быстрые победы», которые «позволяют снизить показатели смертности, инвалидизации населения».