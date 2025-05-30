Россиянам следует избегать чтения новостей украинских изданий, поскольку они могут содержать ложную информацию и манипулировать сознанием. Как сообщает News.ru, об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

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Он отметил, что подобные материалы рассчитаны на введение в заблуждение. В результате они способны навредить информационной безопасности.

«Я не рекомендовал бы нашим гражданам контактировать с украинцами в интернете, потому что нужно соблюдать информационную гигиену, не общаться с противником. Это дело специалистов. Тем более не читать лишний раз какие-то заявления из интернета, в том числе прежде всего из интернета с той стороны, потому что чаще всего они лживы», — подчеркнул Гагин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие материалы по теме украинского урегулирования являются откровенной ложью. Он призвал россиян аккуратнее относиться к таким публикациям.