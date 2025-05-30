Более 200 участников ЕГЭ удалили с первых экзаменов из-за нарушений

Более 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов, из них 70 - за использование средств связи. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая, у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи. К сожалению, количество ребят, которые пытаются пронести средства связи, используют [их] для сдачи [экзамена], из года в год у нас и не уменьшается, но цифра остается стабильной", - сказал он.

Основной период ЕГЭ начался 23 мая с экзаменов по литературе, химии и истории. Затем 27 мая прошли экзамены по математике базового и профильного уровней. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Далее 2 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10-11 июня - по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдач выпускниками одного из предметов по их выбору. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тысяч человек, в том числе более 637 выпускников текущего года.