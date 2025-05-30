Названа причина выпадения майского снега в Сибири

Снег в регионах Сибири, выпавший в конце мая, связан с приходом арктического воздуха со стороны Северного Ледовитого океана. Несмотря на похолодание, температура по итогам месяца находится в пределах нормы, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Анна Лапчик.

На этой неделе в регионах Сибири установилось похолодание, а на некотрых территориях даже выпал снег за несколько дней до начала лета. Он прошел в Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, Томской, Новосибирской и Иркутской областях, а также в республике Хакасия.

"Все мы с вами ощутили ухудшение погоды в последней пятидневнеке мая. Причиной стало очень сильное наступление арктического воздуха с бассейна Северного Ледовитого океана в южные регионы Западной Сибири", - рассказала Лапчик.

Для конца мая температура была на 10 градусов ниже нормы, отметила Лапчик. Однако по итогам всего месяца температурный фон находится в пределах норм.