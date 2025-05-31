Союз армян России отреагировал на слова Пашиняна в адрес церкви

Союз армян России осудил заявления Пашиняна против церкви Армении
Руководство Союза армян России подвергло резкой критике публичные высказывания армянского премьера, настаивая на недопустимости атак на Армянскую апостольскую церковь.
Союз армян России осудил оскорбительные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви, сообщает РИА «Новости». В заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации, отмечается, что подобное поведение недопустимо для главы правительства и обесценивает институт премьера.
Пашинян ранее разместил в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) публикации с критикой иерархов ААЦ, использовав при этом ненормативную лексику. Подобные заявления прозвучали и от его супруги. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, закрепив решающую роль за Республикой Армения.
Пашинян: власти Армении должны иметь "решающий голос" в вопросе избрания католикоса
В Союзе армян России подчеркнули, что действия Пашиняна напоминают отвлекающий маневр от реальных вызовов и угроз, которые должно решать правительство. Организация заявила:
«Премьер страны, в основном законе которой прописан принцип отделения церкви от государства, не впервые посягает на конституционные основы, на этот раз заявив, что Республика Армения должна иметь решающий голос в избрании католикоса всех армян».
Также в заявлении говорится, что использование нецензурной лексики в адрес церкви «обесценивает в первую очередь сам институт премьера страны» и расценивается как атака на армянскую идентичность и государственность.
Ранее высказывание Никола Пашиняна о церкви вызвало резкую реакцию духовенства и общественности, усугубив уже напряженные отношения между государством и Армянской апостольской церковью.