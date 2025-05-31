Союз армян России отреагировал на слова Пашиняна в адрес церкви

Руководство Союза армян России подвергло резкой критике публичные высказывания армянского премьера, настаивая на недопустимости атак на Армянскую апостольскую церковь.

Союз армян России осудил оскорбительные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви, сообщает РИА «Новости». В заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации, отмечается, что подобное поведение недопустимо для главы правительства и обесценивает институт премьера.

Пашинян ранее разместил в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) публикации с критикой иерархов ААЦ, использовав при этом ненормативную лексику. Подобные заявления прозвучали и от его супруги. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, закрепив решающую роль за Республикой Армения.

Пашинян: власти Армении должны иметь "решающий голос" в вопросе избрания католикоса

В Союзе армян России подчеркнули, что действия Пашиняна напоминают отвлекающий маневр от реальных вызовов и угроз, которые должно решать правительство. Организация заявила:

«Премьер страны, в основном законе которой прописан принцип отделения церкви от государства, не впервые посягает на конституционные основы, на этот раз заявив, что Республика Армения должна иметь решающий голос в избрании католикоса всех армян».

Также в заявлении говорится, что использование нецензурной лексики в адрес церкви «обесценивает в первую очередь сам институт премьера страны» и расценивается как атака на армянскую идентичность и государственность.

Ранее высказывание Никола Пашиняна о церкви вызвало резкую реакцию духовенства и общественности, усугубив уже напряженные отношения между государством и Армянской апостольской церковью.