Риелтору из Томской области, призывавшей выходить замуж за участников СВО с корыстной целью, назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ уборщицей в муниципальном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

"Административное наказание в виде 80 часов обязательных работ, предусмотренное ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), назначено томичке за ее циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости. Риелтор предложила девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели приобретать жилье из средств единовременной выплаты", - отметили в УФССП.

На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов по Советскому району Томска возбуждено исполнительное производство об отбывании обязательных работ.