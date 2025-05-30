Рекомендательные системы будущего: нейросети снова меняют медиа и стриминг

Как технологии открывают новые возможности взаимодействия с контентом

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29 мая 2025 года в Москве прошло ежегодное мероприятие, посвященное обсуждению тенденций в медиасфере и телевидении, — «ТелеМультиМедиа Форум 2025». Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», приняла участие в сессии «Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ».

Во время дискуссии эксперты отметили важность нейросетевых рекомендательных систем для различных платформ, подчеркнув их роль в удержании аудитории и улучшении пользовательского опыта, а также рассмотрели возможные проблемы при их масштабировании. Анна Иванова рассказала, как портал «Рамблер» использует абсолютно новые пользовательские сценарии с ИИ-агентами, когда человек получает от контента именно то, что ему нужно в данную минуту.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«На портале “Рамблер” на каждой единице контента уже сегодня есть MVP ИИ-агентов. Они не только дают пользователю индивидуальное продолжение его запроса, но и помогают с помощью проактивных подсказок раскрыть тему с необычной и полезной стороны. Поэтому сейчас речь уже идет не просто о персонализации, а о гиперперсонализации. При этом любой бизнес, который использует искусственный интеллект, должен всегда помнить о социальной ответственности перед пользователями и понимать, какую долгосрочную ценность он несет».

Модератором сессии выступила Александра Бройтман, директор по маркетингу и коммуникациям научно-исследовательский института искусственного интеллекта AIRI. Среди участников: Эндрю Вольф (AI Architect), Максим Мезенцев (ML Product Manager «Иви»), Никита Зелинский (Chief Data Scientist Data MWS), Ирина Меженева (ведущий инженер-аналитик аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса»), Александр Панёв (CDO контентного кластера KION).

«ТелеМультиМедиа Форум 2025» — ежегодная экспертная площадка, посвященная обсуждению будущего медиапотребления, трендов в развитии цифровой медиасферы и стратегий для медиабизнеса.