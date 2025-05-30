В России появился новый мультимиллионер

Житель Смоленской области Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» сумму более 32 миллионов рублей. По словам победителя, он планирует потратить деньги на покупку квартиры и автомобиля, сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

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Мужчина признался, что часто играет в лотерею, но всегда полагается только на удачу и не использует никаких стратегий. Ранее его максимальный выигрыш не превышал пяти тысяч рублей, поэтому такой крупный приз стал для него первой значительной победой.

Получив сообщение о выигрыше на работе, Дмитрий сначала подумал, что это розыгрыш, однако позже убедился в правдивости новости. При этом он решил не рассказывать знакомым о своем статусе мультимиллионера, передает kp.ru.

Ранее стало известно, что победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Мужчина купил счастливый лотерейный билет еще в ноябре, а проверить выигрыш он решил только после того, как ему напомнил об этом коллега.

Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла 36 миллионов рублей в лотерею, используя нейросети. Девушка также обратилась к специальному гороскопу, который обещал ей крупный выигрыш.