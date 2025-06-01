В июне на 80% территории России ожидается температура, близкая к среднемноголетним значениям. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отдыхающие в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве, 26 июня 2022 года © Владимир Федоренко/РИА «Новости»

"Примерно на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме", - сказал он.

По словам синоптика, температура превысит норму в следующих областях: Мурманской, Архангельской, Ярославской, Нижегородской, Кировской, Пермской областях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской.

Вильфанд отметил, что температурная аномалия также ожидается в Удмуртии, Карелии, Коми, Хакасии, Туве, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Алтайском крае, на юге Красноярского края, на севере Башкортостана и частично в Татарстане.

31 мая Вильфанд заявил, что начало лета в Центральной России будет более прохладным, чем конец весны. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил синоптик. Он рассказал, что в воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5°C холоднее, чем в последнюю неделю мая. Похолоданием это считать нельзя, так как днем в начале следующей недели прогнозируется +19...24°C, то есть выше климатической нормы на 1-1,5°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра.