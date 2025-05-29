Соседи краснодарского мальчика-маугли рассказали о его семье

Соседи мальчика-маугли, который ранее был найден в Краснодаре, рассказали о его семье. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Говорит Москва».

По словам соседей, мальчик жил вместе с матерью и бабушкой, но обе женщины не шли на контакт с соседями. Более того, очевидцы заявили, что мать мальчика вела себя неадекватно и «бегала за привидениями».

При этом соседи знали, что в семье живет ребенок — по ночам он громко кричал. Эти звуки в семье мальчика объяснили приступами.

В Краснодаре нашли семилетнего ребенка-маугли

В какой-то момент соседи все же вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних. Те не смогли попасть в квартиру и вызвали Росгвардию. Когда силовики все же смогли попасть внутрь, они нашли в квартире ребенка, который жил в антисанитарии. Он не посещал детский сад и школу, а также не имел личных вещей — игрушек, одежды и постельного белья. Кроме того, в квартире были расставлены 10 камер наблюдения.